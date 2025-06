L’anno scorso, durante un’ospitata a La Vita in Diretta, Milly Carlucci ha invitato Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle, e nei mesi successivi ha rinnovato l’invito aggiungendo che per l’imprenditrice digitale le porte sono sempre aperte perché è “un grandissimo personaggio e una donna molto interessante”. Com’è noto, l’ex moglie di Fedez non ha partecipato alla passata edizione del dating show, ma potrebbe scendere in pista il prossimo autunno.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, dai canali social de La Vita in Diretta ha dichiarato: “Ho un annuncio da fare. Vi do io una notizia, mi danno per certa la partecipazione di Chiara Ferragni a Ballando con le stelle della prossima edizione. Vi piace questa notizia? E se fossi tu a insegnarle a ballare? Pare che sia un manico di scopa, però secondo me si può solo migliorare. Lei è un mito, il sogno, tradotto, Pasquale La Rocca farà coppia fissa al prossimo ballando con le Stelle con l’influencer!”.

Poco dopo, però, Gabriele Parpiglia dal suo profilo X ha fatto sapere che gli avvocati della Ferragni le avrebbero proibito di apparire in tv fino alla fine del processo relativo al “Pandoro-gate”: “Chiara Ferragni, ho letto di lei a Ballando Con Le Stelle, mi risulta sia fake news come ogni anno in questo periodo. Ricordo inoltre che a settembre c’è un procedimento e i suoi legali le hanno proibito, fino a fine processo per truffa; qualsiasi apparizione in tv. Giusto per dire”.