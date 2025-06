Nonostante avesse annunciato di voler disattivare il suo account Instagram, Chiara Pompei è tornata ad aggiornare i suoi follower dopo il ricovero in ospedale a seguito di un tentato suicidio. E lo ha fatto per dire di stare meglio e di avere il “cervello in salute”.

“Mi trovo in una clinica psichiatrica, dove mi hanno sottoposta a tutti i controlli e gli accertamenti necessari. Il mio cervello è in salute. Sono qui in attesa che la ferita si rimargini, perché ho perso molto sangue e sono arrivata a un passo dalla morte. Voglio ringraziarvi per i messaggi pieni di affetto che mi avete inviato: li ho letti tutti. Mi avete scaldato il cuore e aiutato a guarire. Sto già molto meglio. Ho compiuto un gesto che non ripeterò mai più. Ora sto bene, ho la mia famiglia accanto e non voglio che vi preoccupiate: tornerò, e sarò più forte di prima”.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha poi aggiunto: “Perché l’ho fatto? Non riuscivo ad accettare il fallimento e ho reagito in modo estremo. Mi sentivo sola, incompresa e ferita. Ma nel profondo so di amare ogni parte di me, e chi non lo fa può anche andarsene. Non permetterò mai più a nessuno di distruggermi. Grazie davvero per le vostre parole di conforto. Tornerò a brillare, ma soprattutto tornerò a occuparmi di me stessa e di ciò che può rendermi migliore”.