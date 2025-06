Helena Prestes è stata tra le protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello. La modella brasiliana è uscita sconfitta dallo scontro finale con Jessica Morlacchi, ma in compenso tra le mura della Casa più spiata d’Italia ha trovato l’amore con Javier Martinez, con il quale la relazione procede a gonfie vele (tanto che si parla anche di allargare la famiglia).

Nel frattempo, stando a quanto riportato dalla pagina brasiliana Desembruxa Online su X (ex Twitter), Helena sarebbe in lizza per entrare a far parte del cast di A Fazenda, noto reality show carioca molto simile a La Fattoria.

“Helena Prestes, modella brasiliana che ha suscitato scalpore al Grande Fratello in Italia, dovrebbe essere nel cast di A Fazenda 17. Si è classificata seconda nell’edizione, è stata coinvolta in scontri accesi”, si legge. Al momento, né Helena Prestes né la sua agenzia hanno confermato o smentito la possibile partecipazione al reality brasiliano.

La Fazenda è uno dei reality più seguiti in Brasile e rappresenterebbe una vetrina importante per Helena Prestes, che potrebbe sfruttare la popolarità acquisita in Italia con la partecipazione al Grande Fratello per rilanciarsi anche in patria.