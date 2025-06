Jessica Morlacchi, vincitrice della diciottesima edizione del Grande Fratello, è intervenuta ai microfoni di Non Succederà Più, trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli in onda sulle frequenze di Radio Radio. La cantante ha detto che non si sarebbe mai aspettata che la storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato finisse in quanto aveva visto nascere il loro amore tra le mura della Casa.

“Non l’avrei mai immaginato perché io quell’amore l’ho visto nascere, l’ho visto con i miei occhi, ho toccato tutto con mano e sono stati due ragazzi sinceri e nella casa del Grande Fratello tutto ciò che si vive non si può capire, finché non lo si vive, finché tu non entri in quella casa non puoi capire in che dimensione ti trovi, lo si può immaginare ma non lo si può comprendere veramente, quindi poi le cose sono andate così naturalmente sono dispiaciuta, perché voglio bene a tutti e due… chissà magari il tempo”.

Io li vedo più innamorati che mai, li seguo sui social e metto i cuoricini alle storie, ogni tanto ci mandiamo qualche messaggio, ci scappa qualche videochiamata, la vedo bene, è serena li vedo sempre in amore, mille baci, mille abbracci. L'ultimo mese si vedeva, soprattutto Javier che aveva fatto un passo importante, il cambiamento, cioè che stava proprio iniziando a innamorarsi di Helena. Lui è partito frenatissimo dalle sue mille paure, dai suoi mille blocchi e poi piano piano si è lasciato andare".