Myrta Merlino lascerà la conduzione di Pomeriggio Cinque dopo soli due anni. Le voci circa un addio della giornalista circolano da diverso tempo, e il settimanale Oggi lo ha dato per certo, aggiungendo che il programma che fu di Barbara D’Urso verrà ristrutturato e cambierà faccia.

Alcuni giorni fa, anche Dagospia ha confermato che la Merlino non tornerà al timone di Pomeriggio Cinque, e ieri Alberto Dandolo ha rivelato che Pier Silvio Berlusconi avrebbe già individuato una possibile sostituta. Pare infatti che al posto di Myrta Merlino possa arrivare Cesara Buonamici, anche se al riguardo non c'è ancora nulla di certo.

“Myrta Merlino finalmente potrà lasciare Pomeriggio 5 e dedicarsi a un programma di approfondimento settimanale su Rete 4. Da tempo sia i vertici del Biscione, sia la diretta interessata non vedevano l’ora di liberare lo spazio pomeridiano che fu di Barbarie D’Urso per molti anni. Ma la domanda adesso è: chi andrà al suo posto? C’è un nome in ballo. Pier Silvio Berlusconi vorrebbe tanto Cesara Buonamici ma ,al momento, i giochi non sono ancora chiusi”.