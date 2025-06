La storia di Chiara Balistreri, attuale naufraga de L’Isola dei Famosi, è nota al pubblico. La ragazza ha raccontato la sua esperienza relativa ad un amore tossico che ha avuto il coraggio di denunciare prima che fosse troppo tardi. Tuttavia, Jasmin Salvati, una delle ultime naufraghe sbarcate in Honduras, ha un’idea differente, e sostiene che la Balistreri abbia condiviso tutto pubblicamente perché alla ricerca di visibilità.

“Sei qua per visibilità come hai fatto tutte le altre cose per visibilità, quindi stai buona”, le ha urlato contro durante una lite. “Mi stai dicendo che mi sono esposta per visibilità? Bello! Che gran donna che sei!”, ha replicato Chiara. “Sì sì, l’hai fatto per visibilità. Ti sei esposta per visibilità. Tutti abbiamo le nostre storie ma di certo non tutti si espongono per visibilità. Non preoccuparti. Che se mi esponessi io per visibilità sulla mia di storia, avoglia te! Ma per piacere”.

Sulle parole di Jasmin Salvati si è espresso in maniera durissima anche il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha invocato la squalifica della naufraga.