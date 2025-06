Camila Giorgi ha deciso di ritirarsi da L’Isola dei Famosi a causa di alcuni problemi familiari. “Ho lasciato a casa una situazione familiare complicata. I miei familiari sono in Argentina e attualmente, per problemi di salute, hanno bisogno di me”, ha detto prima di lasciare l’Honduras.

Una motivazione in merito alla quale Gabriele Parpiglia aveva scritto: “Guai a credere ai problemi familiari. Avendo lavorato con lei, sono certo di una cosa: i problemi non c’entrano niente”. Secondo quanto riportato dal giornalista, infatti, l’atteggiamento dell’ex tennista nei confronti della produzione de L’Isola dei Famosi sarebbe stato tutt’altro che collaborativo: avrebbe rimandato più volte una decisione definitiva (si dice fosse in trattativa anche con Pechino Express) e non si sarebbe presentata a diversi appuntamenti già fissati con il team del programma condotto da Veronica Gentili.

A rompere il silenzio adesso è stata proprio Camila Giorgi, che rispondendo ad una domanda di un follower su Instagram, ha scritto: “Isola lasciata per problemi familiari? Sì, per problemi seri di salute ma grazie al cielo sta migliorando la situazione”. L’ex tennista ha poi rivelato di aver perso sei chili.