Questa sera, nel corso della quinta puntata de L’Isola dei Famosi, ci sarà una doppia eliminazione.

“Un televoto flash a sorpresa stravolgerà gli equilibri sull’Isola - si legge sui canali social del reality condotto da Veronica Gentili -. Dino, Mario e Patrizia sono già in nomination, ma non saranno gli unici a rischiare di abbandonare le spiagge di Cayo Cochinos. Ci vediamo domani sera con la quinta imperdibile puntata dell’Isola dei Famosi”.

Come scritto nel post, infatti, i tre naufraghi che rischiano di uscire al televoto sono Dino Giarrusso, Patrizia Rossetti e Mario Adinolfi, e questi ultimi due, qualora dovessero finire sull’Ultima Spiaggia, non ci penserebbero due volte a rifiutare l’offerta perché entrambi sarebbero in grado di affrontare l’avventura in solitaria. La conduttrice ha circa 70 anni e un forte dolore al piede, mentre Adinolfi a stento riesce a stare in piedi e non è in grado né di badare al fuoco né tantomeno di pescare. L’arrivo di un secondo eliminato potrebbe in qualche modo convincerli, qualora dovessero uscire sconfitti dal televoto, a rimanere in Honduras.