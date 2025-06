Le durissime parole di Jasmin Salvati all’indirizzo di Chiara Balistreri a L'Isola dei Famosi in merito al suo passato (clicca QUI per l’articolo). hanno indignato non solo il pubblico, ma anche la famiglia di quest’ultima, che ha deciso di intervenire sui social

“A nome della famiglia, degli amici di Chiara Balistreri e dell’organizzazione di cui fa ATTIVAMENTE parte, siamo INDIGNATI dalle parole di Jasmin rivolte a Chiara e confidiamo in una ammonizione ESEMPLARE da parte del programma nei confronti della giocatrice. Un messaggio del genere non può essere assolutamente tollerato, tantomeno a ridosso della morte della povera ragazza 14 enne Martina Carbonaro, uccisa per mano dell’ex. Purtroppo l’ennesimo femminicidio. Ci stringiamo alla sua famiglia”.

La famiglia di Chiara Balistreri ha poi aggiunto: “Mi spiegate come è UMANAMENTE tollerabile che una “donna” si permetta di dire ad un’altra donna che è stata vittima di violenza domestica e un quasi “femminicidio” “Sei qui per visibilità, come hai fatto TUTTE le altre cose per visibilità” Ma ci rendiamo conto? Quanto devi essere povera dentro ed ignorante per maturare e proferire un espressione di tale bassezza? Aggiungo che, come è stato detto e ribadito più volte da Chiara, se non fosse stato per la visibilità, ed il clamore mediatico (per fortuna) che ha subito la sua storia, lei ad oggi probabilmente non sarebbe manco qui tra noi, ne tanto meno a fare una bella esperienza come quella de L’Isola dei Famosi. Quindi se la “visibilità” di cui la cara Jasmin parla, può salvare le VITE, allora ben venga questa benedettissima visibilità”.