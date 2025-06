La prolungata assenza dai social di Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi ha fatto scattare l’allarme tra i fan della coppia nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello. Al riguardo, è arrivata una segnalazione a Deianira Marzano che parlerebbe di una presunta crisi in corso tra la dottoressa romana e l’idraulico toscano.

“Ho chiesto ad un’amica di Mariavittoria e di sua mamma di questa sparizione che hanno avuto da due settimane, e lei si è lasciata scappare delle cose […] I ragazzi hanno dei problemi tra di loro, stanno bisticciando un po’ troppo e non si fanno vedere perché cercano di risolvere”, si legge nel messaggio inviato in direct all’esperta di gossip.

Sembrava procedere a gonfie vele la storia d’amore tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. La frequentazione tra la dottoressa romana e l’idraulico toscano è iniziata tra le mura della Casa del Grande Fratello, ed è proseguita anche al termine del reality show. Lui a Siena, lei a Roma, ma sempre pronti a ritrovarsi facendo la spola. Zero gossip, post sui social con il conta gocce, ma tanti progetti condivisi, tra cui – come rivelato dal Corriere di Siena - un podcast a due voci in arrivo.