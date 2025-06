Belen Rodriguez ha partecipato all’evento Vip Champion a Capri che si svolge ogni anno ad inizio estate. Nella splendida cornice dell’isola azzurra, la showgirl argentina è anche salita sul palco della Taverna Anema ‘e Core, dove si è esibita in una versione di “Suavemente” cantata e ballata insieme allo chansonnier e proprietario dell’iconico locale caprese Gianluigi Lembo. Numerosi i volti noti presenti, molti dei quali ex concorrenti del Grande Fratello: da Helena Presetes a Javier Martinez, passando per Lorenzo Spolverato, Pamela Prati, Valeria Marini e Cecilia Capriotti.

Belen Rodriguez ha anche cenato insieme al suo staff e, poco dopo, ha posato insieme all’amica Patrizia Griffini e agli ex gieffini Lorenzo Spolverato e Michael Castorino per una foto scattata di fronte ad una torta. Il giorno dopo si è concessa una domenica di mare, approfittando del soggiorno a Capri.

Belen al momento risulta essere single. Accanto alla showgirl, infatti, non c’era Angelo Galvano, ingegnere 35enne al quale la Rodriguez è stata sentimentalmente legata per qualche tempo prima che la loro relazione giungesse al capolinea. Di recente, però, i due sembravano essersi riavvicinati.