La storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez prosegue a gonfie vele. La coppia, nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello, si mostra sempre molto affiatata e felice. Dopo la conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini, la modella brasiliana e il pallavolista argentino non si sono più lasciati, e tra vacanze e grandi progetti di vita insieme continuano indisturbati la loro relazione. Helena sembra più restia a condividere momenti della sua quotidianità con i tanti follower che hanno imparato ad apprezzarla nel corso dei lunghi mesi di permanenza nella Casa più spiata d’Italia, mentre Javier si presta di più a mostrare attimi della sua vita, sia lavorativa che di coppia.

Lo scorso weekend i due ex gieffini lo hanno trascorso a Capri in occasione del Vip Champion, evento al quale hanno partecipato anche due loro ex coinquilini, ovvero Lorenzo Spolverato e Michael Castorino. Adesso, Helena e Javier sono tornati a casa, dove possono finalmente iniziare la loro convivenza. I due, infatti, nelle passate settimane avevano rivelato che erano alla ricerca di un appartamento a Milano, e a quanto pare lo hanno finalmente trovato, come testimoniato dalla foto pubblicata da lei sulle sue Instagram stories. “Finalmente a casa”, ha scritto l’influencer brasiliana, che mostra al suo fianco il fidanzato.

Javier Martinez: "Io ed Helena vogliamo dei figli"

“Dopo il Grande Fratello siamo ancora più uniti. E io sono ancora più innamorato. Sì, è strano da dire, ma uscire da lì mi ha fatto sentire ancora più innamorato. E come se la fine di quella convivenza forzata mi avesse dato una conferma definitiva. Non che ne avessi bisogno, ma… ha presente quando qualcosa dentro di te fa clic? Ecco. Dei figli? Lei dice che sembro il papà perfetto per una bimba. Mi piace questa idea. Forse perché ho sempre voluto una famiglia vera, solida. E ora sento che potrei costruirla con Helena. Il mio futuro è con lei e mi vedo già in una casa incasinata, piena di vita, con amici, figli, musica, rumore e amore. Ma sempre con lei accanto, sempre insieme”.

In un’intervista rilasciata sempre a Chi Magazine, Helena ha dichiarato che vorrebbe diventare madre: “Sapevo che era lui quello giusto. Io l’ho sentito da subito anche in Casa, ora di più. Quando è la persona giusta, lo sai. Sogno una famiglia. Io sogno una casa tutta mia e una bambina. Una femmina, sì, una cavallina, come dico io, una bella cavallina. Dove mi vedo tra dieci anni? Con qualche piccola ruga in più perché abbiamo riso e continuiamo a ridere insieme”.