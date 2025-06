Lo scorso venerdì è andata in onda su Canale 5 la scelta di Gianmarco Steri. Il tronista romano ha deciso di uscire da Uomini e Donne con Cristina Ferrara, e ha comunicato a Nadia Di Diodato, l’altra corteggiatrice in lizza, di essersi trovato benissimo con lei, anche se ha aggiunto che ciò non è bastato e che non c’erano le basi per iniziare una frequentazione lontano dalle telecamere. Gianmarco è poi uscito dallo studio con Cristina, dicendo di averla scelta perché con lei “è riuscito ad andare oltre”.

“Sono ancora un po’ agitato. Ho un mix tra imbarazzo e desiderio adesso. Sono molto felice però. So che ultimamente ti dicevo che c’erano molte cose che non capivo di te, ma in realtà, quelle cose le penso ancora, che tante cose non le capisco, ma penso sia una cosa normale. Perché ti ho scelto? Perché ci sono stati dei momenti in cui ho cercato di andare oltre, e questo oltre l’ho visto anche in te che ti sei lasciata andare. Quindi, è quello che mi ha portato poi a dire, ‘ok, voglio uscire di questa ragazza, voglio uscire fuori con lei’. Però, però sei anche una testa di ca**o. Ma con te sto bene e sto così tanto sereno che se anche ho dei dubbi, non me ne frega niente. Una come te non l’ho mai conosciuta. Stai provando qualcosa? Anche io adesso”.

Gianmarco e Cristina starebbero già progettando il loro futuro insieme. Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, infatti, avrebbero intenzione di aprire un negozio hair and beauty “che li vedrà lavorare fianco a fianco al centro di Roma”. Ma non solo. L’esperto di gossip ha anche rivelato che l’ex tronista potrebbe tornare a Uomini e Donne in qualità di hairstylist del dating show di Maria De Filippi.