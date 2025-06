Ida Platano è stata senza dubbio una delle protagoniste di Uomini e Donne, prima come dama del Trono Over e in seguito nelle vesti di tronista. Nel dating show di Maria De Filippi, non è però riuscita a trovare l’amore. Dopo la fine della relazione con Alessandro Vicinanza (attuale compagno di Roberta Di Padua), Ida si è seduta sul trono, ma ha terminato il suo percorso senza fare alcuna scelta. Adesso, la Platano si sta concentrando esclusivamente sul lavoro e su suo figlio.

Intervistata dalla rivista di Uomini e Donne, Ida ha rivelato che lontano dal dating show la sua vita procede normalmente, senza nessuno al suo fianco che le fa battere il cuore. A riguardo, ha ammesso che lo scorso settembre ha conosciuto a Roma una persona con cui è uscita per un mese e mezzo, ma poi ha capito che non era la persona adatta a lei e la frequentazione si è interrotta.

Ida ha poi rivelato di aver risentito il suo ex corteggiatore Mario Cusitore. Nello specifico, l’ex tronista ha raccontato che Mario le ha mandato due video, uno a Natale e uno al compleanno tramite persone che la seguono e lei ha risposto “Grazie” sempre tramite queste persone in comune.

Inoltre, Ida ha fatto il nome delle persone che le hanno lasciato il segno all’interno del programma. I primi nomi sono stati quelli di Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone. Poi ha ammesso che Gianmarco Steri l’ha intenerita quando non è stato scelto, seppur era felice per Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. E infine ha fatto il nome di Barbara De Santi e di Giuseppe e Rosanna che reputa una bella coppia.