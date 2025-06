Helena Prestes e Javier Martinez si sono mostrati per la prima volta insieme dopo il putiferio scoppiato in seguito alle rivelazioni di Carlo Motta, ex fidanzato della modella brasiliana. I due ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello sembravano essere in crisi, poi il pallavolista argentino ha dichiarato a Fanpage.it che la loro relazione prosegue a gonfie vele, e ieri la coppia ha condiviso un video nel quale si divertono in crisi.

Nessuna rottura o crisi tra Helena Prestes e Javier Martinez, e dopo la conferma del pallavolista argentino, è arrivata anche quella dalla modella brasiliana che, nelle ultime ore, ha condiviso un video sul suo profilo TikTok mentre si diverte insieme al fidanzato in treno. “Siamo annoiati, siamo in treno e quindi ho deciso di fare un'intervista a Javier”, ha dichiarato l’ex gieffina prima di fare un test sulla lingua al compagno.

“Stiamo insieme, sto andando da lei in treno”, ha raccontato ieri Javier Martinez a Fanpage.it dopo la pubblicazione di una storia su Instagram enigmatica. Il pallavolista, al centro del gossip da circa dieci giorni per la presunta crisi con Helena, aveva scritto a corredo di un selfie: “Il treno non guarda mai indietro. Ogni fischio è un addio al passato e un saluto al possibile. Buon viaggio a tutti”.

Dopo le dichiarazioni di Carlo Motta, che aveva raccontato a Fanpage.it di aver incontrato più volte la Prestes dopo la fine del Grande Fratello, Helena e Javier sembravano essersi allontanati. Helena si era trincerata nel silenzio, salvo poi intervenire sui social per negare ogni tradimento e per ribadire che la relazione con il pallavolista argentino sarebbe proseguita.

Il fatto che Javier non si fosse esposto aveva spinto i fan della coppia a dubitare che i due stessero ancora insieme, e ad ipotizzare un momento di crisi vissuto in privato. Una crisi che sembrava essere confermata anche da una mossa social di Gessica Notaro, grande amica e manager di Martinez. L’attivista, che aveva inizialmente dato la sua benedizione alla coppia, dopo le dichiarazioni di Motta aveva improvvisamente deciso di togliere il “segui” a Helena. Questo improvviso allontanamento virtuale, unito al silenzio di Javier sulla questione, aveva spinto gli Helevier a immaginare che i due concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello si fossero allontanati, e che stessero aspettando il momento giusto per comunicarlo pubblicamente. Così non è stato.