La storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez, nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello, prosegue a gonfie vele. La modella brasiliana e il pallavolista argentino sono andati a convivere, e adesso sognano di allargare la famiglia.

“Dopo il Grande Fratello siamo ancora più uniti. E io sono ancora più innamorato. Sì, è strano da dire, ma uscire da lì mi ha fatto sentire ancora più innamorato - ha detto Javier in un’intervista rilasciata al settimanale Chi -. E come se la fine di quella convivenza forzata mi avesse dato una conferma definitiva. Non che ne avessi bisogno, ma… ha presente quando qualcosa dentro di te fa clic? Ecco. Dei figli? Lei dice che sembro il papà perfetto per una bimba. Mi piace questa idea. Forse perché ho sempre voluto una famiglia vera, solida. E ora sento che potrei costruirla con Helena. Il mio futuro è con lei e mi vedo già in una casa incasinata, piena di vita, con amici, figli, musica, rumore e amore. Ma sempre con lei accanto, sempre insieme”.

Tuttavia, qualcosa potrebbe in qualche modo guastare l’armonia nella coppia. Stando a quanto si legge in una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, l’ex fidanzato di Helena Prestes, il modello Carlo Motta, starebbe piazzando diversi like ad alcuni post della modella brasiliana. Al riguardo, l’esperta di gossip ha sottolineato: “Lui è ancora innamoratissimo di lei e lo dice a tutti gli amici in comune [...] Detto ciò, a lei non interessa assolutamente. Anzi, ho saputo che, tramite un’amica in comune, gli ha fatto sapere che deve smetterla di parlare di lei: è acqua passata, e per rispetto a Javier non deve più nominarla con nessuno degli amici in comune. Inoltre, gli ha fatto recapitare dei fiori che sono stati rimandati indietro”.

Carlo Motta: "Io e Helena ci siamo visti diverse volte dopo il GF"

Com'era lecito aspettarsi, le voci circa un presunto riavvicinamento tra Helena Prestes e Carlo Motta hanno fatto rapidamente il giro del web, tanto che quest'ultimo si è visto costretto ad intervenire. Il modello ha confermato che lui e la sua ex fidanzata si sono visti in diverse occasioni dopo il Grande Fratello, ma ha smentito di averle mandato dei fiori.

"A causa delle continue offese che ricevo nei commenti per non aver smentito certe voci sul fatto che mi frequento con Helena, mi vedo costretto a confermare che tali voci sono vere. Ci siamo visti in diverse occasioni per fare kite, dopo la fine del Grande Fratello, abbiamo un buon rapporto e non ho nulla contro la sua attuale relazione. Inoltre, è assolutamente falso che io abbia mandato dei fiori".