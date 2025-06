Nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello è salito alla ribalta il potentissimo fandom di Zeudi Di Palma, che grazie all’utilizzo di bot, vpn e indirizzi mail rubati dal dark web ha costantemente alterato gli esiti del televoto. Ma il “lavoro” delle Zelena/Zeudiners non è di certo finito con la conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Nelle settimane successive, infatti, le sostenitrici della Miss Italia partenopea hanno prima organizzato una raccolta fondi per “risarcirla” della mancata vittoria del GF (sono stati raccolti oltre 50 mila euro), poi hanno stilato un decalogo dal quale le fan potevano prendere spunto per farle nuovi regali, e infine hanno provato a boicottare Helena Prestes scrivendo ai brand affinché evitassero di collaborare con quest’ultima.

Ma non è tutto. Nelle ultime ore, infatti, le fan di Zeudi hanno scritto in massa ad una nota azienda specializzata nei prodotto di cosmetica e bellezza per chiedere che la Di Palma diventasse loro testimonial o persino ambassador. “Per piacere, collaborate con la bellissima Zeudi Di Palma”, ha scritto un utente. E ancora: “Zeudi Di Palma sarebbe la modella perfetta per la vostra campagna”; “Considerate Zeudi Di Palma come ambasciatrice, i suoi fan possono acquistare i vostri prodotti”.