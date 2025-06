Emergono nuovi retroscena su quanto starebbe accadendo tra Javier Martinez e Helena Prestes dopo che l’ex fidanzato di quest’ultima, il modello Carlo Motta, ha raccontato di aver rivisto in diverse occasioni la modella brasiliana dopo il Grande Fratello.

Quando sembrava che tra i due ex gieffini la relazione procedesse a gonfie vele, nella giornata di ieri si è verificato uno scossone. La prima a insinuare il sospetto di una presunta crisi fra Helena e Javier è stata Deianira Marzano, che ha divulgato un’indiscrezione su un presunto riavvicinamento fra la brasiliana e il suo ex fidanzato, Carlo Motta. Quest’ultimo, in seguito agli insulti e alle offese ricevute dai fan della coppia, ha rotto il silenzio rivelando che lui e la Prestes si erano sì incontrati, ma esclusivamente in amicizia.

"Javier ha scoperto delle cose su Helena e il suo ex"

Adesso, c’è chi ipotizza che dopo quanto accaduto ieri, Javier non l’abbia presa assolutamente bene e avrebbe litigato con Helena. Ma non è tutto. Biagio D’Anelli, infatti, ha detto di aver parlato direttamente con Javier, e ha riferito che quest’ultimo avrebbe scoperto qualcosa su Helena e sul suo ex Carlo.

“Siete in molti a chiedermi cosa sta succedendo tra Helena e Javier… Io dico solo una cosa: il Grande Fratello è finito e non va detto nei minimi dettagli quello che realmente sta succedendo perché sono cose loro […] Dico soltanto una cosa: un ex fidanzato che adesso millanta frequentazioni dopo che ha denigrato Helena quando lei era dentro la Casa, e adesso parla di affetto e incontri… Ma voglio dirvi una cosa in esclusiva: ieri sono stato più di venti minuti al telefono con Javier, e per solidarietà maschile dico soltanto che è un gran signore. Scoprirete il perché, sarà lui a dirvi i motivi se deciderà di farlo. E’ un gran signore per come si sta comportando e per quello che ha scoperto”.

Al post di D’Anelli, Javier ha risposto scrivendogli: “Grazie di cuore, Biagio”. Non si è fatta attendere nemmeno la reazione di Carlo: “Chiama pure me a questo punto. Vengo chiamato in causa e quindi mi esprimo al riguardo”. Da qui è nato un botta e risposta tra l’esperto di gossip e il modello, con il secondo che si è visto negare dal primo la possibilità di fornite la sua versione in un’intervista. A quel punto, Carlo si è detto pronto a vuotare il sacco: “Era l’unica possibilità di mediazione, ma siccome mi viene negata preparatevi ad un fiume di m*rda!”.

Ex gieffino rivela: "Javier e Helena non si parlano"

Nelle ultime ore, Deianira Marzano è intervenuta nuovamente sulla questione, rivelando che lei e il collega Amedeo Venza avrebbero saputo da un ex gieffino che Helena e Javier in questo momento non si parlerebbero: “Io e Amedeo abbiamo parlato con un ex gieffino e ci ha spiegato bene la situazione: attualmente Javier e Helena non si parlano più. Non si sono assolutamente bloccati eh, ma non c’è dialogo. E’ saltata anche una vacanza che dovevano fare insieme e pure una cosa di lavoro. A lei non è andata giù che lui, prima di confrontarsi con lei, abbia parlato con altre persone (si riferisce a D’Anelli, ndr). E oltre alla cosa di Carlo, una persona in particolare ha raccontato a Javiercose su Helena del passato che non sono vere, e lui ci ha pure creduto”.