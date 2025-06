A cura di AdnKronos

Ripartiti i casting di ‘Amici di Maria de Filippi’, il talent di Canale 5 si prepara per la venticinquesima edizione. Mentre i finalisti dell’ultima edizione, nel promo ironico del lancio dei casting, passano idealmente le chiavi della casetta ai nuovi talenti, si infittiscono i rumors sulla composizione del corpo docente per il nuovo 'anno accademico'.

Se sulla carta sembrano confermati i nomi di Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo, le maggiori incognite riguardano Deborah Lettieri e Anna Pettinelli. L'insegnante di danza, subentrata a Raimondo Todaro, potrebbe lasciare il programma dopo solo un anno di permanenza. Un messaggio di ringraziamenti sui social, interpretato da molti come un addio, alimenta le voci di una possibile sostituzione.

Tra i nomi più gettonati, quello di Angelo Madonia, ex ballerino di ‘Ballando con le stelle’. Dopo Todaro, dunque, un altro volto noto del programma di Milly Carlucci potrebbe approdare su Canale 5. Madonia, in coppia con Federica Pellegrini nella scorsa edizione di ‘Ballando’, dovette abbandonare la trasmissione per contrasti con la produzione. Un'altra ipotesi, per la cattedra di danza, porta il nome di Veronica Peparini, volto storico di Amici dal 2013 al 2022, compagna di Andreas Muller, vincitore della sedicesima edizione, con il quale convolerà presto a nozze. Muller, che ha recentemente compiuto 29 anni, si è detto disponibile a tornare ad Amici, anche nelle vesti di professore. Una possibile sfida ‘in famiglia’ per la coppia?

Incerta sembra essere anche la presenza di Anna Pettinelli. Secondo Dagospia, l'insegnante di canto potrebbe lasciare ‘Amici’ per il ruolo di opinionista al ‘Grande Fratello’. Se l'indiscrezione fosse confermata, si aprirebbe un'altra casella vuota nel team dei prof. Chi sostituirà la vulcanica prof, che nelle ultime edizioni ha sorpreso il pubblico anche con le sue performance di ballo durante il serale? Per ora, non resta che attendere l'annuncio ufficiale della produzione, impegnata intanto nella ricerca di nuovi talenti.