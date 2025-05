Durante la finale del Grande Fratello dello scorso 31 marzo, Shaila Gatta è tornata nella Casa per chiudere la relazione con Lorenzo Spolverato.

“Questa è la tua serata e non voglio dilungarmi, ma per me è stata una settimana molto difficile. Sono entrata con degli ideali di donna libera e stavo iniziando a sperimentarlo. Ma sono ricaduta di nuovo vittima di me stessa e delle mie stesse dinamiche – ha detto l’ex velina -. Ce l’ho tanto con me stessa. Non so come abbia potuto permettermi di trattarmi in modo brutale e aggressivo. Hai cercato di allontanarmi da tutti. In questa settimana hai dimostrato un grande amore nei miei confronti, ma in realtà mi sono sentita molto usata e poco amata. Qualsiasi donna merita un amore sano e questo non è un amore sano. Ho acquisito un po’ di lucidità, ma non avevo le forze di prendere questa decisione. Ma ora sì”.

In quell’occasione c’è stata una frase in particolare, pronunciata da Shaila durante la finale: “Sei tu a essere ossessionato da Helena, non il contrario”. Intervistato da Fanpage.it, Lorenzo ha commentato quelle parole dell’ex fidanzata: “Mi faccio una risata su quella frase. Non sono mai stato innamorato di Helena. Se fossi stato furbo, avrei cominciato una relazione con lei che era persa di me e, uscendo dalla Casa, avrei ottenuto molti più consensi. Per Shaila è stato solo un modo di attaccarsi anche a questo aspetto. Sono cose che le sono state inculcate, ha voluto ripulire la situazione anche sul fronte dei fan di Helena. Shaila ha sempre detto che di fan e social non le è mai interessato nulla ma, col senno di poi, posso dire che sono aspetti che le interessano e non poco”.