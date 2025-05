Alcuni giorni fa c’è stata a Roma una reunion di ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, Shaila Gatta e Mattia Fumagalli, quest’ultimo grande amico di Helena Prestes, acerrima rivale dell’ex velina di Striscia la Notizia. Tanto è bastato a far storcere il naso ai fan della modella brasiliana, che hanno accusato Mattia di aver “tradito” Helena.

Fumagalli ha deciso di intervenire per replicare agli attacchi ricevuti nelle ultime ore: “Ciao ragazzi, in questi giorni ho ricevuto diversi messaggi, alcuni pieni di stupore, altri di delusione. Mi avete scritto che non vi sareste mai aspettati di vedermi con determinate persone, e che questo vi ha lasciato l’amaro in bocca. Vi capisco, e non giudico le vostre reazioni. Ma sento il bisogno di dirvi una cosa, una volta per tutte. Ho partecipato a un reality portando con me la mia storia: quella di un ragazzo che per anni è stato deriso, che ha faticato a trovare il proprio spazio in un mondo che troppo spesso punta il dito, esclude, giudica senza conoscere. Non ero lì per interpretare un ruolo, ero lì per essere me stesso, con le mie fragilità, la mia ironia e la mia voglia di riscatto. E proprio perché ho vissuto sulla mia pelle l’esclusione, non permetterò mai a me stesso di farla provare a qualcun altro. Nemmeno al mio peggior nemico”.

E ancora: “Le persone sbagliano. Io per primo. Ma credo fermamente nel diritto alla rinascita. Alla seconda, alla terza, alla quarta possibilità. Perché chi non dà spazio al cambiamento, al dialogo, alla comprensione… finisce per diventare uguale a chi giudica senza sapere. Ci sono situazioni in cui sedersi allo stesso tavolo con chi non condivide i tuoi stessi valori non significa approvare, ma avere la maturità e il coraggio di ascoltare, anche solo per capire. Io non ho mai giustificato comportamenti scorretti, ma ho sempre scelto di credere che dietro ogni maschera ci sia una storia. Spesso dolorosa. Spesso taciuta. Vi chiedo di ricordare il perché mi avete seguito, sostenuto, e magari anche amato: per la mia schiettezza, per la mia coerenza, e per il mio cuore che, anche se a volte inciampa, resta aperto. Vi auguro di poter trovare sempre la forza di guardare oltre.

E di non essere mai, nemmeno per errore, parte di quel coro che esclude, che isola, che fa sentire qualcuno di troppo.

Con affetto, La vostra Fumagalla”.