Ha sollevato un polverone la scelta di Luca Giglioli, conosciuto come Giglio, di pubblicare tra le sue Instagram stories una foto della fidanzata Yulia Bruschi mentre lei era di spalle completamente nuda (con il lato B in bella vista). “Sono in cerca di visibilità perché nessuno se li ca*a”, ha commentato un utente. E ancora: “Lo trovo fuori luogo. Se fosse stato in un altro contesto, con un messaggio diverso, non ci avrei trovato nulla di strano”. Ma c'è anche chi ha preso le difese dei due ex concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello: “Siamo nel 2025. Sono liberi di fare quello che vogliono”; “Siete belli e unici”.

Poco dopo, Giglio ha deciso di rimuovere la foto e ha rotto il silenzio sulle polemiche scatenate dalla sua decisione di pubblicare l’immagine del lato B di Yulia: “Comunque ragazzi, scandalizzarsi per una foto di un sedere di schiena mi sembra un po’ esagerato considerando che siamo nel 2025. Ogni persona è libera di potersi mostrare come meglio crede, non si vede nulla, quindi ammirate un bel sedere e basta”.

Le parole di papà di Giglio su Yulia Bruschi

“Yulia sì l’ho conosciuta, viene a trovarci, magari si ferma da noi qualche giorno, l’ho conosciuta ed è una ragazza a posto, bella. Molto più bella rispetto alla televisione. Non li mando in albergo, ho una casa grande. Ho sempre accolto tutte le fidanzate dei miei figli, siamo moderni. Sì è una ragazza normale, simpatichina, giusta, non invasiva. Noi siamo molto aperti e non ci sono problemi. Quando stanno bene loro, stiamo bene anche noi. Poi non deve andare bene a me, non mi sono mai permesso di dire se le loro ragazze non mi piacevano”.

E ancora: “Li vedo affiatati, direi di sì. Vedo una coppia di innamoramento iniziale ma c’è, sono affiatati. Giglio ha avuto una relazione lunga di 2 anni, da ragazzino, poi relazioni meno durature. La lontananza è impegnativa sì. Se si è innamorato? Sì, secondo me ha l’occhino dolce. Per ora è tutto cuoricini, penso sia normale è all’inizio. Se temo che possa vivere in un altro posto? Ma no, penso che lui ha la sua attività, a limite a distanza quando possono perché lui ha la sua attività a Reggio Emilia. Magari verrà lei, chi vivrà vedrà”.