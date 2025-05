Che tra Amanda Lecciso e Iago Garcia ci fosse del felling all’interno della Casa del Grande Fratello era piuttosto evidente (nonostante all’inizio non si sopportassero), e adesso che le telecamere del reality show si sono spente, tra i due c’è in corso una frequentazione. Gli shippers della coppia, i cosiddetti “Amago” avrebbero tanto voluto che tra loro nascesse una storia già all’interno del loft più spiato d’Italia, ma l’attore spagnolo e la sorella di Loredana Lecciso hanno scelto di procedere con calma lontano dalle luci della ribalta.

La scorsa settimana, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Amanda Lecciso ha confermato la relazione con Iago Garcia: “Come va con lui? Adesso è scappato in Spagna, Caterina fai un appello perché torni. No vabbè scherzo ero ironica. Però adesso sarò sincera, ci stiamo conoscendo e vedremo come andranno le cose in futuro. Lui mi piace molto, ma a chi non piace? È bello dentro e fuori, parlo di bellezza oltre il lato estetico”.

Ieri, la Balivo ha ospitato anche l’attore spagnolo, il quale ha spiegato per quale motivo la storia con Amanda ha preso piede solo dopo il Grande Fratello: “Non sono scappato, sono dovuto tornare qui in Spagna perché dovevo fare una cosa molto importane, ma il mio cuore come sapete è lì… con Amanda mi sto trovando molto bene, ci stiamo conoscendo meglio fuori. Al Grande Fratello non era il contesto giusto per un rapporto di coppia, almeno non per noi. Non era il contesto adatto a noi. Avevamo bisogno di più libertà, forse per la nostra età. E fuori ci stiamo vivendo meglio e adesso stiamo alla grande e questo rapporto è molto bello ed è sorprendente perché nessuno di noi due se l’aspettava”.