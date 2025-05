Che tra Amanda Lecciso e Iago Garcia ci fosse del felling all’interno della Casa del Grande Fratello era piuttosto evidente, e adesso che le telecamere del reality show si sono spente, sembra che tra i due sia in corso una frequentazione.

Gli shippers della coppia, i cosiddetti “Amago” avrebbero tanto voluto che tra loro nascesse una storia già all’interno del loft più spiato d’Italia, ma l’attore spagnolo e la sorella di Loredana Lecciso hanno scelto di procedere con calma lontano dalle luci della ribalta. Da quando sono usciti dal programma, i due sono stati più volte avvistati insieme, tra cene di gruppo e incontri formali. Ma nelle passate settimane i due sono usciti allo scoperto.

Dopo gli indizi è arrivata anche la conferma ufficiale. Lo scorso aprile, infatti, Amanda Lecciso è intervenuta a Boom, format di Alfonso Signorini, e ha di fatto annunciato che lei e Iago Garcia si stanno frequentando: "Che dire, nulla che tu già non sappia. Stiamo passando delle belle giornate, per noi è una piccola vacanza... Siamo in Puglia e stiamo molto bene. Se alla famiglia piace Iago? Ma a chi è che non piace, è una persona stupenda, è così come si vede. E’ una persona diretta, molto ironica, ed è molto piacevole passare del tempo con lui”.

Questo pomeriggio, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Amanda è tornata a parlare della frequentazione con Iago: “Come va con lui? E’ nata una bella amicizia in un contesto insolito, e adesso ci stiamo conoscendo fuori. Però è scappato in Spagna, se ne andato! Caterina, vuoi fare un appello? No, era una battuta! Ci stiamo conoscendo e vedremo... Se mi piace? A chi non piace Iago Garcia? E’ una bella persona, ora al di là dell’estetica, quello che mi ha colpito sono state altre cose”.