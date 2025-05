Ennesima bufera sui social con protagonista Shaila Gatta. Ieri sera, l’ex velina è andata a cena con alcuni ex gieffini, e tanto e bastato per scatenare la reazione furiosa dei fan di Zeudi Di Palma. Il motivo? Alla reunion post Grande Fratello a cui ha preso parte anche la ballerina napoletana erano presenti, tra gli altri, Pamela Petrarolo e Mattia Fumagalli, che nelle ultime settimane hanno rivelato di essere stati ripetutamente minacciati dal fandom dell’ex Miss Italia. “Zero rispetto per Zeudi. Shaila a cena con le persone che fomentano odio”, ha scritto su X un fan della Di Palma, che ha accusato la Gatta di frequentare persone che non parlano bene di Zeudi, sua amica.

Le accuse di Pamela Petrarolo

Secondo quanto raccontato dall’ex volto di Non è la Rai, tutto sarebbe nato da alcune critiche – mosse in maniera civile – nei confronti di Zeudi. Critiche che, però, hanno scatenato un’ondata d’odio nei suoi confronti.

“Questo è solo un briciolo di tutta la melma che mi prendo da giorni – ha scritto Pamela dopo aver pubblicato alcuni dei messaggi che le sono arrivati in questi giorni nei quali venivano persino minacciate le figlie -. E mi chiedo come mai non si possa commentare una persona che ha partecipato a un reality in modo civile, senza essere minacciata e aggredita. Cosa c’è dietro questo movimento d’odio e al silenzio della beniamina di questa gente matta?”.

La Petrarolo ha anche puntato il dito contro la stessa Di Palma che, fino ad ora, non ha preso le distanze dal comportamento di una parte del suo fandom. Anzi, secondo Pamela, questo silenzio non sarebbe casuale: “Dietro a questi profili fake c’è molto di più, e altrettanto c’è dietro al silenzio di Zeudi. Le fa comodo sfruttare questi fan che non hanno niente di meglio da fare che minacciare gli altri nascondendosi dietro uno schermo”.