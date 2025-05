Dopo il Grande Fratello i concorrenti cercano di “sbarcare il lunario” e c’è chi ha messo in vendita su Vinted un paio di infradito in gomma ricevuti da uno degli sponsor del reality show condotto da Alfonso Signorini. Stiamo parlando di Federica Petagna, ex fidanzata di Alfonso D’Apice e attuale compagna di Stefano Tediosi.

L’ex gieffina partenopea, tra i diversi oggetti rivenduti attraverso il suo profilo, aveva inserito anche le calzature di gomma ricevute in omaggio nella Casa del Grande Fratello al prezzo di 4,99 euro. L’annuncio, tuttavia, non risulta più presente tra quelli ancora visualizzabili sul suo account. Potrebbe quindi essere stato prontamente rimosso per ragioni che ovviamente potete immaginare.

L’avventura di Federica Petagna nella Casa del Grande Fratello è stata breve. La giovane napoletana aveva accettato di varcare la porta rossa a pochi mesi dalla fine delle riprese di Temptation Island, quando il suo rapporto con Alfonso D’Apice era già finito, e quello con Stefano Tediosi era appena agli inizi. Non sapeva che, di lì a qualche settimana, a seguirla nella Casa sarebbero stati proprio i due ragazzi insieme ai quali aveva partecipato al reality condotto da Filippo Bisciglia.