A L’Isola dei Famosi potrebbe nascere una storia d’amore tra Nunzio Stancampiano e Camila Giorgi, sempre che quest’ultima cambi idea. L’ex allievo di Amici ci sta provando ormai da diversi giorni con l’ex tennista, e secondo lui ci sarebbe un interesse reciproco. Tuttavia, a giudicare dalle parole di lei le cose non starebbero esattamente così.

“Quando Nunzio mi ha chiesto di andare in Sicilia questa estate gli ho risposto di no. Nel senso che mi piace la Sicilia perché ci sono già stata, ma non mi piace se lui fraintende. Non è il mio prototipo di uomo, è totalmente il contrario dei miei gusti, oltre al fatto che sia troppo piccolo (lei ha 33 anni e lui 22, ndr). Mi piace l’uomo veramente uomo, che ti protegge, che se ti deve dire una cosa te la dice, non uno come lui”.

Parole che Nunzio non ha ascoltato perché pronunciate da Camila in confessionale, tant’è che il ballerino immagina tutt’altro. “Con Camila ci gioco perché mi diverte, da parte sua c’è tanto imbarazzo, non posso nemmeno guardarla negli occhi che ride, si tocca i capelli… E se quando guardi una donna lei diventa nervosa, si tocca i capelli e ride significa che qualcosa c’è. Un pizzico di queste cose riesco a coglierle, anche se di donne non me ne intendo perché ho sempre fatto casini”.

Durante una conversazione fra loro, la Giorgi ha confessato: “Io sono una ragazza gelosa, non mi piace andare a ballare e non voglio un ragazzo che vada a ballare. A me piace l’uomo tranquillo, molto tranquillo, quello che non gli piace nemmeno la discoteca, a me non è mai piaciuta la discoteca, non voglio neanche arrivare al punto della discoteca. Se a me non piace e a lui sì, si creeranno sempre dei problemi, se non subito ma dopo un po’ di mesi sì”. Nunzio ha così colto la palla al balzo per provarci: “Quindi io non posso andare a ballare?”. “Ma tu non sei il mio fidanzato!”, ha replicato lei.