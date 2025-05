Ibiza Altea non ha potuto partecipare a L’Isola dei Famosi a causa di questioni legate ad un’altra produzione televisiva (la serie Netflix Too Hot To Handle), e gli autori del celebrity survivor condotto da Veronica Gentili si sono messi all’opera per individuare una possibile sostituta. Stando alle ultime indiscrezioni, il nome scelto sarebbe quello di Sofia Costantini, ex tentatrice dell’ultima edizione di Temptation Island.

Il nome della modella circola online da diverso tempo, e ieri è stata lei stessa a lasciarlo intendere scrivendo su Instagram: “Che fatica tenersi dentro le cose belle quando vorresti urlarle! Cavolo! Sono giorni che sto morendo dalla voglia di dirvi una cosa e invece non posso, mannaggia!”. L’indiscrezione è stata poi confermata anche da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter.

Sofia Costantini ha debuttato in televisione nel 2016 come corteggiatrice a Uomini e Donne. Nel 2024 è tornata sul piccolo schermo partecipando a Temptation Island come tentatrice, dove si è distinta per il suo avvicinamento al fidanzato Alfred Ekhator, contribuendo alla rottura tra quest’ultimo e la fidanzata Anna Acciardi. In passato è stata al centro del gossip per via di un breve flirt con il calciatore della Fiorentina Nicolò Zaniolo.