Due giorni fa, Chiara Cainelli aveva denunciato il fatto che alcuni utenti le avrebbero acquistato dei follower finti su Instagram con l’obiettivo di comprometterne l’immagine (clicca QUI per l’articolo).

La stessa cosa è stato fatto anche a Helena Prestes (ne abbiamo parlato QUI) e Javier Martinez. Se la modella brasiliana ha ironizzato su X sul fatto che grazie a questi “nuovi” seguaci è riuscita ad arrivare a 500mila follower, il pallavolista argentino si è invece detto dispiaciuto per quanto sta accadendo: “Escogitare dei piani per dar fastidio, addirittura spendendo dei soldi, oltre ad essere una roba preoccupante è anche molto triste… quindi non me la sento di arrabbiarmi, ma piuttosto di consigliarvi di investire il tempo in voi (studiando o andando In palestra) anziché provare piacere nel tentare di fare del male, mata el alma y la envenena …buona vita a tutti”.

Helena Prestes e Javier Martinez a Celebrity Chef

La scorsa settimana, Helena Prestes e Javier Martinez hanno registrato una puntata della nuova edizione di Alessandro Borghese Celebrity Chef, cooking show che va in onda su TV8. Due personaggi celebri si improvvisano chef, preparando un menù degustazione, composto da tre portate, presso i ristoranti di Alessandro Borghese (a Milano e a Venezia). Aiutati dalla brigata del ristorante, i due concorrenti si contendono la vittoria come miglior chef della serata. Molto probabilmente, la puntata di Celebity Chef con protagonisti Helena e Javier andrà in onda tra settembre e ottobre prossimi.