Nuove “grane” all’orizzonte per una concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello. Stiamo parlando di Chiara Cainelli che, dopo le polemiche esplose per la vicenda relativa ad alcuni regali che i fan hanno mandato a Zeudi Di Palma, ma destinati all’ex gieffina trentina (regali mai arrivati a Chiara), e la disapprovazione di sua madre circa la relazione con Alfonso D’Apice, con la donna che accusava quest’ultimo di averle portato via sua figlia e suggeriva ad entrambi di trovarsi un lavoro, adesso la Cainelli ha pubblicato una storia Instagram in cui accusa qualcuno (non specificando di chi si tratta) di follower sul suo profilo con l’obiettivo di danneggiarla.

“Mi dissocio completamente da queste attività qualcuno sta comprando follower sul mio profilo senza il mio consenso, con l’unico scopo di danneggiarmi – ha scritto Chiara -. Questo comportamento non solo è sleale, ma va contro ogni principio di rispetto e trasparenza. Mi trovo costretta dunque a tenere il profilo privato. Mi auguro che queste assurdità cessino al più presto. Ps: invece di buttare soldi per boicottare gli altri, donateli a chi ne ha davvero bisogno”.