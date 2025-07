Helena Prestes è stata tra le protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello. Durante la sua permanenza tra le mura della Casa più spiata d’Italia, oltre a trovare l’amore con Javier Martinez, con il quale la relazione procede a gonfie vele anche adesso che il reality show di Canale 5 è andato in archivio da ormai oltre tre mesi, la modella brasiliana ha avuto un avvicinamento con Zeudi Di Palma, tanto che all’epoca si pensava che tra le due potesse esserci più una semplice amicizia. Dalla vicinanza tra Helena e Zeudi nacque il potentissimo fandom delle Zelena, che spingeva per la ship saffica, diventato poi Zeudiners dopo che la Prestes intraprese una frequentazione con Javier. Una decisione, quella di Helena, mai digerita dai membri del fandom, che nei mesi successivi alla conclusione del GF hanno provato in tutti i modi a sabotare la modella brasiliana boicottando i brand che collaboravano con quest’ultima.

Ma non solo. A quanto pare, infatti, c’è qualcuno che ha comprato follower fasulli a Helena. A denunciarlo – in maniera ironica – è stata lei stessa su X: “Grazie a chi mi ha comprato qualche follower e sono arrivata a 500 K (facciamo conto che i miei clienti internazionali non sanno chi siete. Veramente pazzi e sono sempre numeri)”. A quanto pare, sono stati i fan di Zeudi ad acquistare follower all’ex gieffina brasiliana nel tentativo di danneggiarla.