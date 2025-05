Lorenzo Spolverato ha rotto il silenzio, e in un’intervista rilasciata a Fanpage.it ha svelato tutta la sua verità sulla fine della storia d’amore con Shaila Gatta. Un’intervista in cui il modello milanese ha parlato della decisione dell’ex velina di scaricarlo in diretta durante la finale del Grande Fratello, delle delusioni e dei chiarimenti che non ci sono mai stati.

“Io non l’avrei mai fatto. Era l’ultima cosa che mi aspettavo. Me lo ricordo come se fosse ieri: ero sbalordito, non tanto per quello che ha detto ma per il fatto che abbia scelto quel momento per farlo, approfittando del fatto di essere più avanti rispetto a me di una settimana, visto che era uscita e aveva potuto recuperare informazioni. È entrata a gamba tesa per passare da vittima e farmi passare, di conseguenza, da manipolatore. Sapevamo benissimo entrambi che quello che abbiamo vissuto in quella Casa lo avevamo scelto insieme.

Shaila ha avuto la possibilità di vedere dall’esterno i video di quanto accaduto nella Casa ma non ha voluto contestualizzare. Ha semplicemente deciso di entrare e ripulirsi l’immagine. Certo, oggi so che alcuni degli atteggiamenti che ho avuto in quel contesto non sono stati dei migliori e che la nostra non era una relazione modello. Ma arrivare a darmi etichette del genere, per di più in diretta durante una finale, era solo un modo per ripulirsi. E nonostante questo mi dispiace per lei e per tutto il veleno che si è presa sui social dopo quel momento”.

E ancora: “Sono rimasto frastornato per un mese ma non volevo essere cattivo o vendicarmi, sebbene mi sentissi come uno che aveva preso una serie di schiaffi in pieno viso. Ho provato davvero a capire cosa l’avesse spinta a fare quello che ha fatto e quindi ho trascorso settimane intere a cercarla, a provare a capire. Ci ho messo un po’ ma oggi so che non mi merito il trattamento che ho ricevuto. Mi sono chiesto come sia stato possibile. Chi è davvero Shaila?

Chi ama davvero non ce la fa a comportarsi così. Magari è uscita, ha cominciato a vedere qualche video, a sentire quanto dicevano o parenti e amici…Sicuramente non si aspettava gli insulti e l’odio social nei confronti della coppia. Una relazione si può anche chiudere ma farlo in questo modo no. È stato troppo. Me lo sono chiesto se mi abbia mai amato davvero e credo che lo abbia fatto perché certe cose non puoi recitarle. Però Shaila persona è diversa da Shaila personaggio, ex velina con centinaia di migliaia di follower. E quella Shaila, che è quella che ho conosciuto quando il reality è finito, non si è vista al mio fianco. È una Shaila con la maschera, un tipo di persona che nemmeno a me interessa frequentare”.

Lorenzo ha aggiunto: “Non sono esente da colpe, assolutamente. Ma le cose si fanno in due, anche se non mi va di rivangare quanto accaduto. I miei non erano silenzi punitivi, non ho mai voluto punire nessuno. Certo, in un contesto come quello del GF, il mio non è sempre stato il miglior modo di gestire una relazione. Ma una volta tornati alla vita reale, chi se ne frega di quanto è accaduto nella Casa? È questa la vita reale, conta quello che succede a partire da quel momento in poi. Adesso sono circa due settimane che non me ne frega più niente. Non mi interessa nemmeno capire se e quanto le siano mai interessati gli “shailenzo” o quanto potessero fare per lei. Adesso mi ha perso, ha perso un uomo che la conosceva davvero e che avrebbe potuto aiutarla. Forse ha capito che per il tipo di lavoro che fa, ed essendosi presa tanto veleno, doveva staccarsi da me perché non ne avrebbe ricavato nulla a livello professionale? Può essere. Non me lo chiedo più”.