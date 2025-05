Durante le prime quattro settimane de L’Isola dei Famosi ci sono già stati sette ritiri, tanto che sul web c’è chi ipotizza che il reality show condotto da Veronica Gentili potrebbe chiudere in anticipo. Ma quando terminerà questa edizione? La data potrebbe essere stata cambiata rispetto alle previsioni iniziali. Durante una chiacchierata con Teresanna Pugliese, Mirko Frezza ha svelato che la data della finale sarebbe prevista per lunedì 7 luglio: “Quanti giorni mancano alla fine? Eh, se è il 7 luglio… Manca un mese al 27 giugno, poi metticene altri dieci e fai il calcolo, è semplice: mancano 40 giorni”.

Le prime voci sulla finale de L’Isola dei Famosi parlavano di 16 luglio. Alla vigilia del debutto, Pierpaolo Pretelli aveva parlato di “dieci lunghe settimane”, periodo confermato anche da Gabriele Parpiglia: “La chiusura de L’Isola dei Famosi è prevista come chiusura il 16 di luglio ma se gli ascolti continueranno a calare e si arriverà agli stessi dati di The Couple non finirà mai il 16 luglio. In Italia è previsto l’anticiclone, farà caldo, la gente non starà a casa a vedere la tv”.

Eppure, Mirko Frezza ha parlato di un’altra data, aprendo all’ipotesi che il reality termini con dieci giorni di anticipo. Tuttavia, il naufrago potrebbe essersi confuso. Lunedì 7 luglio, infatti, è prevista la prima puntata di Battiti Live.