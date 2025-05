Helena Prestes e Zeudi Di Palma sono state protagoniste di un'intensa dinamica durante l’ultima edizione del Grande Fratello, con momenti di forte affetto, ma allo stesso tempo di tensioni e conflitti. Durante la loro permanenza tra le mura della Casa più spiata d’Italia, la modella brasiliana e la Miss Italia hanno instaurato un rapporto particolare, che si è evoluto con il passare del tempo, tant’è che in molti ipotizzavano che tra loro potesse nascere qualcosa. Tra questi, ovviamente, le Zelena, il potentissimo fandom internazionale nato per supportare la ship saffica tra le due gieffine che, però, non si è mai concretizzata. Helena, infatti, ha intrapreso una frequentazione con Javier Martinez, e da quel momento il rapporto tra lei e Zeudi si è irrimediabilmente compromesso, portando anche ad una frattura che sembrava insanabile.

A quanto pare, però, a distanza di quasi due mesi dalla conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini, tra Helena e Zeudi potrebbe verificarsi un riavvicinamento. Rispondendo al commento di un utente, che lo ringraziava per aver aiutato la Prestes e la Di Palma all’interno della Casa, Luca Calvani ha scritto: “Il tempismo è tutto, e alcune cose semplicemente non funzionano. La Casa è complicata. E anche un piccolo dubbio può essere dannoso nella fiducia costruita tra due persone. Ci vorrà del tempo, ma la tempesta passerà. Lo spero”.

Esiste dunque la possibilità che Helena e Zeudi seppelliscano l’ascia di guerra? Staremo a vedere…