In poco più di tre settimane dall’inizio de L’Isola dei Famosi sono già sette i naufraghi che si sono ritirati. I telespettatori si chiedono cosa accada ai con correnti che lasciano l’Honduras, e se il loro contratto preveda o meno delle penali. Fino a qualche edizione fa, i vip che decidevano di abbandonare Cayo Cochinos andavano incontro a penali salatissime, ma da qualche anno ci sono regole decisamente meno rigide.

Ospite di Giorgia Semeraro e Gabriele Parpiglia a Studio 100, Alex Belli ha rivelato che nelle prime edizioni Mediaset de L’Isola dei Famosi la penale da pagare per un ritiro era addirittura di 100 mila euro: “Mai come quest’anno è L’Isola dei ritiri. Quando io ho partecipato dieci anni fa c’era una penale del ritiro altissima, ti passava la voglia anche solo di pensare di mollare. Perché devo essere onesto, quel programma senza la penale cambia. Anche io dopo una settimana o due magari avrei valutato l’ipotesi di lasciare e magari avrei detto ‘sapete cosa c’è? Mi sono rotto le scatole, sono stato qui un po’ e ora me ne vado via. La penale è una cosa essenziale per far funzionare quel programma. Posso assicurarvi che quello è stato il programma più difficile a livello psicologico e fisico che io abbia mai fatto e se tu non metti una penale è la fine. Allora era 100.000 Euro, nel mio contratto era quella la cifra. Ci pensi molto prima di andartene. Se molli viene Banijay a chiederti i 100.000 Euro perché te ne sei andato”.

Durante la chiacchierata con Alex Belli, Parpiglia ha precisato che le cose sono cambiate negli ultimi anni e che adesso ci sono nuove regole: i naufraghi che si ritirano non hanno penali da pagare, ma semplicemente non prendono il loro cachet e devono anche rinunciare alle ospitate in studio: “Sapete come funziona adesso? Ora se ti ritiri non prendi il tuo cachet. Esce e non prendi i soldi. Pensa Angelo Famao, che prima di partire molte persone mi hanno chiesto come avrebbe fatto a partire visto che aveva diverse serate programmate. Ma poi con la vittoria dello scudetto del Napoli, la sua canzone è stata la più suonata e cantata dai tifosi e dagli stessi calciatori. Casualmente lui si è ritirato, ma lui con le serate – mi hanno spiegato gli addetti ai lavori – guadagna dieci volte di più. Ma allora perché sceglierlo?”.