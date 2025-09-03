La vicenda di Alessandro Basciano, DJ e volto noto di Temptation Island e del Grande Fratello, continua a far parlare. Al centro delle cronache c’è l’ordinanza della procura di Milano che lo obbliga a indossare un braccialetto elettronico, misura restrittiva disposta dopo l’accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna, Sophie Codegoni.

L’assenza al commissariato e la decisione di rispettare l’ordinanza

Dopo che la misura era stata imposta, Basciano non si era presentato in commissariato, rischiando così gli arresti domiciliari. Tuttavia, il 14 agosto ha deciso di sottostare all’ordinanza, indossando il braccialetto elettronico come previsto.

Pochi giorni dopo, è emersa una foto che ritraeva il DJ in palestra senza il dispositivo. La giornalista Selvaggia Lucarelli, in vacanza in Indonesia, ha ricevuto la segnalazione e ha contattato l’avvocato di Basciano, Leonardo D’Erasmo, chiedendo spiegazioni.

Di seguito la trascrizione fedele della conversazione tra Selvaggia Lucarelli e Alessandro Basciano tratta dalla newsletter della giornalista "Vale Tutto":

Selvaggia Lucarelli (a telefono con l’avvocato di Basciano, Leonardo D’Erasmo): «Ho ricevuto una segnalazione che un amico di Alessandro ha pubblicato una foto in palestra in cui lui si allenava senza braccialetto elettronico, dopo soli 4 giorni dall’ordinanza della procura di Milano».

Alessandro Basciano (durante la chiamata con Lucarelli): «La situazione è che praticamente… io adesso ho fatto una brutta caduta in moto d’acqua e mi sono slogato una caviglia, con i tendini tutti infiammati. E quindi praticamente niente, hanno dovuto fare i raggi e mi hanno dovuto mettere un tutore con queste stecche in ferro e devo stare fermo circa 10 giorni. 10 giorni di prognosi, però naturalmente tra 10 giorni devo farmi rivedere, bisogna capire un attimo com’è lo stato dei tendini. Ma non è solo la caviglia, è anche la spalla, perché la caduta… ho fatto il contraccolpo. Comunque io non è che mi sono mai sottratto, nonostante ci sia un’ordinanza di 10 mesi fa che dichiara che il reato non sussiste. Cioè, a me è stata aggiudicata soltanto una scompostezza verbale da parte di un giudice. 10 mesi fa. Non sono stato ritenuto una persona pericolosa e lo dicono le carte».

Selvaggia Lucarelli: «Le carte dicono che il braccialetto lo avresti dovuto indossare».

Alessandro Basciano: «Ascolta, il braccialetto elettronico è una misura preventiva. Io sono finito alla gogna mediatica perché sono stato associato a dei casi di violenza reale. È questa la cosa brutta. Comunque detto ciò a processo vorrei andarci subito. Non so se tu sai bene la dinamica delle due denunce che mi sono state fatte nell’arco di meno di un anno: cioè, una è perché un paparazzo le andava dietro e dicevano che io ero il mandante… poi lei viene di nuovo a vivere con me per 5 mesi dopo che in tv aveva detto che io l’avevo tradita, però lei poi torna piangendo dicendo le mancavo».

Alessandro Basciano (continua): «Ma non è solo questo, io sono stato diffamato da mesi, sono stato sottoposto a una gogna mediatica e tutto questo non è giusto. Il braccialetto elettronico è solo una misura preventiva».

Selvaggia Lucarelli (incalzante): «La misura preventiva è stata messa in atto perché sei un soggetto pericoloso».

Alessandro Basciano: «Perché non tieni conto dell’ordinanza che è uscita 10 mesi fa della procura di Milano che è una procura di m**da? Stai strumentalizzando come la mia ex compagna! Ma qualcuno te l’ha detto che questa ragazza non se la c**a di pezza nessuno? Cioè, io non riesco neanche a lavorare… ma tu, ma voi, non vi rendete conto che questa è andata in televisione perché era 8 mesi che non lavorava neanche? Cioè per 10 mesi mi hanno massacrato, manco lavoro più, devo dare da mangiare ai miei figli!».

Selvaggia Lucarelli (sottolinea): «Ma tu sai quanto guadagnavi?».

Alessandro Basciano: «25.000, 30.000 al mese. Mi hanno cancellato tutte le date in Italia e c’è un resoconto dell’avvocato di tutte le date cancellate, io lavoro all’estero».