Negli ultimi mesi, Sophie Codegoni è stata suo malgrado al centro dell’attenzione mediatica per la brutta vicenda di stalking legata all’ex fidanzato Alessandro Basciano. Il prossimo interrogatorio, previsto per il 5 novembre, farà chiarezza sulla situazione legale dell’ex gieffino e deejay ligure.

Chi è Mirco Levati, il nuovo presunto fidanzato di Sophie

Nel frattempo, Sophie Codegoni avrebbe ritrovato l’amore. Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, il cuore dell’influencer sarebbe tornato a battere grazie a Mirco Levati, classe 1985, imprenditore, manager e aiuto procuratore. La coppia mantiene un profilo basso sui social, ma i fan più attenti hanno notato che i due si seguono reciprocamente su Instagram, confermando la loro vicinanza.

Mirco Levati (Instagram)

Mirco Levati e i precedenti legami con Belén Rodriguez e Elisabetta Gregoraci

Il nome di Mirco Levati non è nuovo al gossip. Nel 2018 era stato accostato a Belén Rodriguez, dopo la fine della storia della showgirl con Andrea Iannone. La showgirl argentina lo aveva definito sui social “il mio playboy”, ma la relazione non è mai stata confermata. Nel 2021, invece, Levati era stato accostato anche a Elisabetta Gregoraci, senza alcuna conferma ufficiale.

La rinascita di Sophie Codegoni

Dopo aver denunciato Alessandro Basciano, Sophie Codegoni sembra aver ritrovato serenità e sicurezza in sé stessa. Questo cambiamento è stato visibile anche alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove Sophie ha sfoggiato un nuovo look, con taglio e colore di capelli rinnovati, e un volto più naturale dopo aver rinunciato ai filler alle labbra.

I piccoli passi verso la rinascita personale di Sophie, uniti alla nuova presunta storia d’amore con Mirco Levati, segnano un momento di ripartenza nella vita della modella 24enne.