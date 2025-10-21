Negli ultimi giorni, il gossip su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sta letteralmente infiammando il web. Segnalazioni giunte all’insider Lorenzo Pugnaloni e le successive rivelazioni di Ciro Solimeno, ex fidanzato della tronista romana, hanno confermato il possibile riavvicinamento tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne.

Avvistati insieme nella barberia di Gianmarco

Secondo diverse fonti, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sarebbero stati visti insieme nella barberia di lui, intenti a parlare e, successivamente, a scambiarsi baci e abbracci. Una testimone ha raccontato: “Erano insieme nel negozio di Gianmarco. Erano abbracciati e poi si baciavano. Martina indossava una tutina rosa molto riconoscibile”.

Altre persone avrebbero confermato la scena, notando le luci accese del negozio e il loro avvicinarsi in modo tenero. Sebbene inizialmente non ci fossero prove fotografiche, ora è spuntato uno scatto pubblicato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che conferma senza ombra di dubbio il riavvicinamento tra i due.