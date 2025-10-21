La vicenda che vede protagonisti Gianmarco Steri e Martina De Ioannon assume sempre più i contorni di una vera e propria soap opera. Dopo non aver scelto il barbiere romano a Uomini e Donne, l’ex volto di Temptation Island è uscita dal programma con Ciro Solimeno, mentre Gianmarco, deluso, ha scelto di sedersi sul trono e poi ha iniziato una relazione con Cristina Ferrara.

La durata di entrambe le storie è stata però brevissima: la coppia Gianmarco-Cristina si è separata a fine settembre, mentre pochi giorni dopo si sono lasciati anche Ciro e Martina.

Nel frattempo, sui social sono iniziati a circolare rumor sempre più insistenti su un possibile riavvicinamento tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon. Voci confermate anche da Ciro Solimeno in una recente intervista, nella quale l’ex corteggiatore ha rivelato che la sua ormai ex fidanzata e l’ex tronista si stanno frequentando e si sono anche baciati (clicca QUI per leggerla).

Il racconto della ragazza misteriosa

Adesso, a gettare ulteriore benzina sul fuoco sono le dichiarazioni di una ragazza anonima, che ha scritto al portale Il Mondo della Tv, raccontando di aver avuto un’avventura con Gianmarco Steri, sia prima che dopo il suo trono a Uomini e Donne.

“Ciao. Vi scrivo in merito alla situazione di Gianmarco e Martina. La sera in cui si sono rincontrati al **** *** c’era anche Raul, io ero seduta lì vicino ad un altro tavolo. Ho frequentato per un breve periodo Gianmarco Steri prima che decidesse di andare a Uomini e Donne; già all’epoca al primo o secondo appuntamento mi fece presente che avrebbe fatto il provino e che prendeva in considerazione quell’ambiente per la visibilità che dà e per l’eventuale riscontro mediatico che avrebbe avuto di conseguenza con l’attività. Quella sera ci salutiamo, Martina era con le sue amiche e vidi che era agitata nel vedere Gianmarco. Si guardavano da lontano”.

La ragazza ha aggiunto dettagli sul comportamento di Gianmarco nei giorni successivi: “Mi ha ricontattata anche dopo aver rivisto Martina. Cosa voleva, una notte e via? In tutto ciò c’era anche Raul che appena ha notato la scena si è dileguato. Prima di andar via noto che Martina lascia le sue due amiche al tavolo per raggiungere Gianmarco che era a prendere un drink; o viceversa, ora non ricordo. Lei era agitata. Saluto Gianmarco prima di andar via. Mi ha scritto su WhatsApp per dirmi che gli aveva fatto piacere rivedermi e se ci sarei stata eventualmente per vederci. Ci siamo risentiti poi nei giorni successivi perché io gli dissi che ci sarei stata ma poi ci ho ripensato. Al momento Ciro e Martina non avevano ancora dichiarato di essersi lasciati mentre Gianmarco e Cristina sì”.

Infine, la ragazza ha spiegato le ragioni del suo rifiuto: “Già durante il programma non mi sono esposta perché a me non interessa minimamente arrivare alle persone o essere messa in mezzo però nemmeno essere presa in giro così. Anche perché molti hanno detto che poi dopo quella sera li hanno visti insieme quindi perché scrivermi se voleva davvero Martina? Solo per una nottata e via immagino (per quanto riguarda l’avermi scritto dopo avermi visto), ed è il motivo per cui poi gli dissi di no. Nelle sere successive mi ha cercata. Non capisco il senso e nemmeno mi interessa saperlo. Mi dispiace per Ciro e Cristina”.

Silenzio dei protagonisti e ipotesi sul futuro

Al momento, tranne Ciro Solimeno, i protagonisti di questa telenovela mediatica restano in silenzio, alimentando ulteriormente le speculazioni dei fan. Non è escluso che il caso possa portare a esclusive choc o a una possibile partecipazione al Grande Fratello Vip.