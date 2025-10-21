Il quarto appuntamento con il Grande Fratello 2025 si apre con un momento di forte tensione. Jonas Pepe, già al centro di polemiche nei giorni scorsi per via di alcune uscite decisamente discutibili, si rende protagonista di un nuovo scivolone che scatena la reazione del pubblico e dei coinquilini.

Jonas Pepe nella bufera per frasi offensive su Grazia Kendi

Nelle scorse ore, durante una conversazione con Domenico D’Alterio, il concorrente si lascia andare a un commento decisamente fuori luogo nei confronti di Grazia Kendi: “Da un lato mi vorrei fare una sco**ta con Grazia, dall’altro vorrei conoscere Rasha. Ho gli ormoni a palla, e Grazia con queste zi**e di fuori...”.

Le parole, mostrate poi in diretta durante la puntata di lunedì 20 ottobre, lasciano il pubblico senza parole. Grazia, visibilmente colpita, reagisce con rabbia. Ma Jonas rincara la dose con un atteggiamento arrogante: “Che ca**o ti guardi? Muta”.

L’intervento di Simona Ventura: “Non è questo il modo di trattare una donna”

A riportare l’ordine nella Casa è Simona Ventura, che non esita a intervenire in diretta: “Quando parli delle donne, anche meno. Non è questo il modo di trattare una donna, non è accettabile. Modera le parole e cambia atteggiamento”.

Jonas Pepe in lacrime: “Ho sbagliato, ma ho rispetto per le donne”

Durante la diretta, nel confessionale, Jonas crolla e ammette il proprio errore: “Sono una persona con valori precisi e odio tutto questo. Se poi passo per quello che non sono, vado contro i miei valori. Mi è venuto impulsivo di rispondere male a Grazia, ma io ho un rispetto enorme per le donne. È stato uno scivolone”.

Simona Ventura, pur mantenendo la linea ferma, lo incoraggia a imparare dall’accaduto: “Nella vita si sbaglia, si cade e ci si rialza più forti di prima. Hai chiesto scusa, si può recuperare. Ti vogliamo bene”.