Ciro Solimeno ha deciso di raccontare per la prima volta tutta la sua verità dopo la fine della relazione con Martina De Ioannon. In un’intervista esclusiva rilasciata a LolloMagazine, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha svelato retroscena inediti sulla fine della relazione con l’ex tronista romana e ha confermato le voci relativa al riavvicinamento tra Martina e Gianmarco Steri.

Ciro Solimeno: “Vi racconto cos’è successo davvero quella sera”

«Quel sabato sera – racconta Ciro – io ero con i miei amici e lei con le sue. Sapevo che fosse in quel locale e ci siamo salutati tranquillamente. Dopo poco è arrivato anche Gianmarco, e da lì ho iniziato a notare un comportamento strano da parte di Martina. Ho preferito andare via per non rovinare la serata».

Secondo Solimeno, dopo quell’episodio la situazione sarebbe cambiata: «Avevamo dei problemi di coppia, ma eravamo ancora insieme. Ci siamo lasciati solo dopo alcuni giorni, non come lei sta raccontando in giro».

“Quel video non racconta la verità”

Sul video circolato online, che mostrava i due ancora insieme durante un evento, Ciro precisa: «Eravamo ancora fidanzati. Ci avevano chiesto un bacio per una foto e invece hanno girato un video. Non era una messinscena: anche se avevamo litigato, Martina era ancora la mia fidanzata».

Le motivazioni della rottura

Secondo Ciro, la rottura sarebbe dovuta a differenze di vita e di prospettive: «Martina mi diceva che voleva una persona più realizzata accanto a sé. Lei sogna la televisione, io ho sempre lavorato come cameriere. Le ho sempre detto che non deve vivere in funzione di ciò che dice la gente, ma essere sé stessa».

“Mi ha detto che con Gianmarco si sono baciati”

Il momento più doloroso, secondo Ciro, sarebbe arrivato con la conferma del nuovo incontro tra Martina e Gianmarco Steri: «Mi ha chiamato e mi ha detto la verità: si sono visti e si sono baciati. Mi ha detto che non sono andati oltre, ma non le credo del tutto. Non è vero che ci eravamo lasciati da settimane come lei sostiene».

Ciro aggiunge: «Ha sempre negato ogni gesto verso Gianmarco, facendomi passare per visionario. Ora invece tutto torna. Dopo che lui si è lasciato, lei ha deciso di chiudere con me: a casa mia due più due fa quattro».

“Martina e Gianmarco si stanno conoscendo”

L’ex concorrente conferma che tra Martina e Gianmarco ci sarebbe qualcosa in corso: «Lei mi ha detto che si stanno parlando e conoscendo meglio. Vogliono capire se possono avere un futuro insieme. Mi ha persino detto che sono pronti ad affrontare le conseguenze pubblicamente».

Nonostante tutto, Ciro ammette di essere ancora innamorato: «Le ho dato tanto rispetto, forse troppo. Mi fa male davvero. Non voglio una guerra, ma meritavo più sincerità».

La reazione del pubblico e le possibili conseguenze

Il racconto di Ciro Solimeno sta facendo il giro dei social, scatenando reazioni contrastanti tra i fan del programma. Molti si chiedono se Martina De Ioannon e Gianmarco Steri renderanno presto ufficiale la loro relazione.

Nel frattempo, Ciro conclude con amarezza: «Non penso di essere stato tradito, ma è chiaro che ci siano stati dei segnali. Merito una verità assoluta, senza mezze parole».