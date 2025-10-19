In queste prime tre settimane del Grande Fratello, i litigi non sono mancati, ma gli uomini del reality riescono sempre a fare pace in pochi minuti. Questa volta, il protagonista è stato Omer Elomari, ma non contro Jonas Pepe, bensì contro Simone De Bianchi.

Lo scherzo che ha scatenato la lite

Tutto è cominciato durante un momento di relax in piscina. Omer, insieme a Mattia, ha spinto Francesca in acqua come scherzo. Poco dopo, i due hanno provato a fare lo stesso con Simone, che però è riuscito a scappare, dicendo di voler andare a riposare e di non voler essere bagnato.

La reazione di Simone

Non contento, Simone è tornato armato di una bottiglia di shampoo e ha iniziato a spruzzare Omer e Mattia. Questo ha fatto scattare la contro-reazione dei due, che hanno deciso di portare a termine la loro “missione”: buttare Simone in piscina.

Ne è nato un breve inseguimento, con Simone che cercava di divincolarsi, ma alla fine è stato preso e immerso in acqua. Appena uscito, l’uomo è apparso visibilmente irritato e ha minacciato Omer di lanciargli tutti i vestiti in piscina.

Il confronto tra i protagonisti

Omer ha difeso le proprie azioni: “Non è colpa mia, sei tu che sei tornato a giocare con noi”. Simone, però, ha ribattuto: “Avevo detto che volevo andare a dormire, non mi andava di finire in acqua”. La discussione ha fatto salire la tensione, ma la lite si è risolta rapidamente.

La pacificazione e il commento di Francesca

Poco dopo, Omer e Simone hanno fatto pace. Francesca, presente durante l’accaduto, ha dato ragione a Omer, sottolineando la necessità di correggere quando si sbaglia: “Simone quando sbagli io devo dirtelo, anche se sono la mamma”.