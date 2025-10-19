Dopo anni in cui ha condiviso con il pubblico i momenti più difficili della sua vita, Nathaly Caldonazzo torna a sorridere e a parlare d’amore. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l’attrice e showgirl ha annunciato una splendida notizia: è ufficialmente fidanzata e nel maggio 2026 convolerà a nozze con il suo compagno Filippo.

“Mi sposo, c’è un anello e una data”: l’annuncio di Nathaly Caldonazzo a Verissimo

Con grande emozione, Nathaly ha raccontato a Verissimo la gioia di questo nuovo capitolo della sua vita: “Come va? Bene, sono molto felice di essere qui, perché qui si vengono a sapere i fatti veri. C’è un anello e c’è un matrimonio a breve. Posso dire che mi sposo. È successo tutto velocemente e non me ne sono nemmeno accorta. Tutto è cominciato undici mesi fa e adesso ho la data: ci sposeremo il 25 maggio 2026”.

Il futuro marito, Filippo, è una persona lontana dal mondo dello spettacolo, e questo — come ha spiegato Nathaly — è stato uno degli aspetti che più l’ha colpita di lui: “Non ne vuole far parte e questa cosa mi è subito piaciuta”.

Com’è nata la storia d’amore tra Nathaly Caldonazzo e Filippo

La loro storia sembra uscita da un film romantico. L’incontro tra Nathaly e Filippo è avvenuto grazie alla sorella dell’attrice, ma in realtà il destino li aveva già incrociati molti anni prima.

Filippo, infatti, vide Nathaly per la prima volta quando aveva solo 19 anni. Lei, allora 23enne, era accanto al compagno di allora, Massimo Troisi. Quel momento gli rimase impresso per sempre: “Lui mi ha visto la prima volta che aveva 19 anni e io 23. Da quel momento sono sempre rimasta nel suo immaginario come la donna della sua vita”.

Anni dopo, il caso li ha fatti rincontrare, e quella scintilla mai dimenticata si è trasformata in amore. “Io non ero pronta, non volevo più relazioni. Ma Filippo era determinato: diceva che il nostro incontro era deciso dall’alto, che ci avevano unito le anime dei nostri genitori scomparsi. Piano piano mi ha convinta, finché un giorno gli ho detto: ‘Insomma, questo matrimonio?’… e da lì è partito tutto”.

Una storia di rinascita: “Siamo due guerrieri”

Durante l’intervista, Nathaly Caldonazzo ha condiviso anche una parte più intima e dolorosa del suo percorso, raccontando di come lei e il suo compagno condividano un passato difficile: “Abbiamo un passato simile, fatto di bassi molto forti e di risalite. Entrambi abbiamo pensato di morire, perché a volte la vita ti mette davanti a troppi dolori. Ora so che non è così: si può rinascere. Per questo ritengo che siamo entrambi due guerrieri”.