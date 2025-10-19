Era inevitabile e alla quarta puntata di Ballando con le Stelle 2025 è successo: Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli si sono scontrate in diretta.

La giurata, come di consueto, ha espresso apprezzamento per la performance della conduttrice insieme a Pasquale La Rocca, ma non ha risparmiato critiche: secondo la Lucarelli, la d’Urso non si sarebbe ancora “messa in gioco” del tutto, limitandosi a mostrare la parte più controllata di sé. La replica di Barbara d’Urso è arrivata con fermezza: “Io lo show lo facevo nei miei programmi, qui sono una concorrente e mi lascio giudicare”.

Da qui il botta e risposta che ha infiammato lo studio e acceso il dibattito sui social.

Selvaggia Lucarelli: “Ci aspettavamo la grande showwoman”

La giurata di Ballando ha sottolineato come il programma non sia solo un talent, ma anche un reality che vive di emozioni, reazioni e momenti autentici. “Sai benissimo che c’era un’aspettativa enorme nei tuoi confronti. Ci aspettavamo la grande donna di intrattenimento che arriva e fa lo show”, ha detto la Lucarelli.

Secondo lei, le esibizioni della d’Urso – seppur tecnicamente impeccabili – rischiano di non bastare se mancano spontaneità e momenti di verità.

Barbara d’Urso: “Io faccio la concorrente, non la conduttrice”

Calma ma decisa, la conduttrice ha ribadito il suo punto di vista: “Questo è lo show di Milly Carlucci, io vengo qui a fare la concorrente, pronta a farmi giudicare da voi”.

Per la d’Urso, la vera sfida è proprio questa: non essere più la padrona di casa, ma mettersi in gioco da partecipante, in un ruolo per lei completamente nuovo.

“Ho sempre avuto opinionisti e concorrenti, non sono mai stata io la concorrente. A 68 anni ho deciso di fare un passo diverso, e ci vuole coraggio per farlo”.

Il momento di tensione: i due anni lontani dalla TV

Il tono del confronto è cambiato quando Selvaggia Lucarelli ha toccato un nervo scoperto: i due anni di assenza di Barbara d’Urso dalla televisione. “Eri ferma da un anno e mezzo, non da dieci”, ha detto la giurata. “A parte che erano due anni — ha replicato la d’Urso —. Sono stata ferma ingiustamente, per motivi al di fuori della mia volontà”. Lucarelli ha ribattuto: “Ingiustamente lo dici tu. È la tua versione. In questo ambiente tanti sono stati accantonati, anche per motivi politici, e non si sono lamentati”.

La tensione in studio è salita quando Barbara ha accennato al fatto che “un giorno si saprà cosa è accaduto”, lasciando intendere che dietro la sua esclusione ci sia dell’altro. Selvaggia, però, ha chiuso la questione con freddezza: “Non si può insinuare senza dire. O lo si racconta, o si evita”.