Sonia Barrile è entrata nella storia di Temptation Island per aver partecipato al programma senza sapere di essere incinta. La sua esperienza nel reality è stata segnata dalla rottura con il fidanzato Simone Margagliotti, un convinto novax e sostenitore delle teorie terrapiattiste.

Durante il percorso nel villaggio, Simone si è avvicinato ad alcune tentatrici, spingendo Sonia a richiedere un falò di confronto immediato e a porre fine alla loro relazione. Tuttavia, una volta fuori dal resort, Sonia ha scoperto di aspettare un bambino e ha inizialmente accettato le scuse di Simone.

Il tradimento che ha cambiato tutto

Nonostante il tentativo di riconciliazione, la pace tra i due è durata poco. Durante lo spin-off del programma, E Poi E Poi, Sonia si è presentata da sola dichiarando di aver deciso di chiudere definitivamente il rapporto.

In un’intervista a Verissimo, la Barrile ha rivelato: “Ho scoperto un tradimento che era precedente al programma, quindi per me è cambiata proprio la visione di perdono”. Questa scoperta ha spinto Sonia a voler affrontare la gravidanza da sola, concentrandosi sulla sua felicità e sul benessere del bambino, previsto per la fine di febbraio.

La gravidanza e la vita da madre single

Nonostante la fine della relazione, Simone Margagliotti non sarà escluso dalla vita del figlio. Sonia ha spiegato: “Viviamo nello stesso condominio ma su due piani separati, lui è partecipe alle visite e per adesso è presente. Spero che sappia essere un buon padre, me lo auguro per me, per mio figlio e per lui”.

Sonia ha aggiunto di essere felice di diventare madre e di voler trovare la serenità che negli ultimi anni le è mancata.

Il rifiuto del perdono

A proposito del tentativo di riconciliazione, Sonia ha chiarito: “Mi ha chiesto scusa a casa. Abbiamo parlato per giorni, mettendo finalmente tutti i puntini sulle ‘i’. Ho pensato di perdonarlo, ma non ci riesco. Io do valore all’amore e ai sentimenti, e per me quel legame vale più di qualsiasi altra cosa. Lui invece non l’ha fatto, e questo mi ha fatto capire che non siamo sullo stesso piano, almeno non a livello sentimentale”.