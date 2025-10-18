Ciro Solimeno ha deciso di parlare pubblicamente dopo le voci che, nelle ultime ore, hanno infiammato il web. La notizia del presunto avvistamento della sua ex Martina De Ioannon in compagnia di Gianmarco Steri nella barberia di quest’ultimo (ne abbiamo parlato QUI) ha scatenato curiosità e polemiche tra i fan di Uomini e Donne.

Le parole di Ciro Solimeno su Instagram

Attraverso una serie di Instagram stories, l’ex corteggiatore di Torre Annunziata ha scelto di chiarire la sua posizione, spiegando come abbia appreso la notizia solo poche ore prima, proprio come i suoi follower: “Alla luce delle notizie che sto leggendo nelle ultime ore, e soprattutto delle telefonate che ho ricevuto da questa mattina, penso sia arrivato il momento di fare chiarezza su tutta la situazione”.

Ciro ha raccontato che durante l’ultimo periodo della relazione con Martina aveva notato alcune frecciatine sui social, ma di aver sempre deciso di fidarsi della compagna: “Non pensate che io sia stato ingenuo. Quando ho fatto presente queste frecciatine, dall’altra parte c’è sempre stata una persona che ha negato. Io mi sono fidato di lei dal giorno zero, fino a tre ore fa, quando è uscita questa notizia”.

Delusione e rabbia: il messaggio di Ciro Solimeno

L’ex corteggiatore ha poi espresso tutta la sua delusione per come, a suo dire, la situazione sarebbe stata gestita: “Quello che state scoprendo voi in questo momento lo sto scoprendo anche io. Sono passato per una persona immatura, che vuole fare hype o che non vuole lavorare. Tutta questa situazione è stata gestita in maniera sbagliata e immatura”.

Ciro ha parlato apertamente di una mancanza di rispetto e di gesti che, secondo lui, “potevano essere evitati”, lasciando però spazio a possibili sviluppi: “Non so cosa ci aspetterà, ma so sicuramente che ne vedremo delle belle”.