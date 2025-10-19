Ogni anno, la messa in onda del Grande Fratello è accompagnata da video falsi che circolano sui social. Alcuni vengono condivisi dagli spettatori con intenti goliardici, altri con l’obiettivo di creare confusione. La difficoltà sta nel fatto che non tutti gli utenti hanno gli strumenti per riconoscere clip create con l’Intelligenza Artificiale.

Il caso recente: Jonas Pepe e Grazia Kendi

Negli ultimi giorni, su X (ex Twitter) è apparso un video che ritrae Jonas Pepe e Grazia Kendi seduti sul divano, stretti in un abbraccio che si baciano. Il video sembra tratto da Mediaset Infinity, ma è stato chiaramente creato con Intelligenza Artificiale. La dinamica è improbabile: Grazia Kendi ha dichiarato di avere una cotta per Mattia Scudieri, mentre Jonas Pepe sembra interessato a Giulia Soponariu e a Rasha Younes.

Questi contenuti dimostrano quanto sia facile creare confusione, soprattutto quando il video ritrae gesti che potrebbero influenzare i rapporti tra i concorrenti.