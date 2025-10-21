Dopo la puntata del Grande Fratello andata in onda il 20 ottobre su Canale 5, è andato in scena un confronto acceso tra Omer Elomari e Jonas Pepe nella casa più spiata d’Italia. La tensione nasce dalla nomination decisa dal concorrente siriano nei confronti del romano, a seguito di un episodio avvenuto in diretta.

Omer spiega la nomination a Jonas

Dopo la puntata, Omer ha deciso di parlare con Jonas per chiarire le motivazioni della sua scelta. In particolare, il concorrente ha criticato il comportamento del coinquilino nei confronti di Grazia Kendi, definendolo arrogante: “Hai sbagliato i modi, hai mancato di rispetto nei confronti di Grazia. Ho detto che ti nomino perché sei arrogante… Non ti dico che ti odio, ma io non mi rivolgerei mai così a una ragazza”.

Jonas ha risposto mostrando rimorso e spiegando che alcune differenze culturali possono influenzare i modi di fare: “Sarà per cultura, perché sei fatto così, ma anche tu sei arrogante… Se dici che ho sbagliato, dimmi anche che si può rimediare”.

Tuttavia, Omer ha ribadito che il suo giudizio non riguarda la cultura, ma il carattere e la personalità: “Non c'entra la cultura, io sono così, si chiama carattere e personalità”.

Il motivo della nomination

Durante la diretta del 20 ottobre, Jonas si era rivolto a Grazia con toni sgarbati: “Stai zitta, muta. Che ca**o di guardi?”.

Nonostante l’episodio, nessun altro concorrente ha deciso di nominarlo, tranne Omer, che ha spiegato così la sua scelta in confessionale: “Nomino Jonas per la sua mancanza di rispetto verso Grazia. Quello che ha fatto non è giusto, non si può fare ed è totalmente sbagliato”.