La puntata del 20 ottobre 2025 del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura e in onda su Canale 5, ha regalato forti emozioni, colpi di scena e un’eliminazione inaspettata. A dover lasciare definitivamente la Casa è stato Bena, risultato il meno votato nel televoto flash aperto in diretta.

Chi è stato eliminato nella puntata del 20 ottobre del Grande Fratello

Durante la puntata, Simona Ventura ha aperto un televoto flash che ha visto sfidarsi Bena, Mattia, Flaminia e Matteo.

Il pubblico, chiamato a votare in tempo reale, ha decretato l’eliminazione di Bena, che ha ottenuto la percentuale più bassa della serata.

Percentuali televoto del 20 ottobre:

Matteo – 38,92%

– 38,92% Mattia – 27,36%

– 27,36% Flaminia – 21,95%

– 21,95% Bena – 11,75% ❌

Con appena l’11,75% dei voti, Bena ha dovuto lasciare definitivamente la Casa del Grande Fratello.

I concorrenti in nomination

Come di consueto, nella parte finale della puntata è arrivato il momento delle nomination.

Questa settimana i concorrenti finiti al televoto sono:

Benedetta

Matteo

Rasha

A decretare i nominati sono stati gli stessi inquilini: Giulia e Omer, immuni, hanno votato dal confessionale, mentre gli altri hanno espresso la loro preferenza in salotto, davanti a tutti.

Cosa è successo nella puntata del 20 ottobre

La puntata del 20 ottobre è stata ricca di momenti emozionanti e tensioni. Tra i momenti più significativi:

Il ritorno in studio di Sonia Bruganelli , opinionista storica del reality, tornata eccezionalmente per una serata speciale. Come sempre, non ha risparmiato critiche pungenti nei confronti dei concorrenti.

, opinionista storica del reality, tornata eccezionalmente per una serata speciale. Come sempre, non ha risparmiato nei confronti dei concorrenti. Il rientro di Anita Mazzotta nella Casa, dopo la tragica perdita della madre, annunciata con un messaggio sui social.

nella Casa, dopo la tragica perdita della madre, annunciata con un messaggio sui social. Un nuovo triangolo amoroso che divide la Casa: Rasha si trova al centro dell’attenzione di Omer e Francesco Rana , scatenando reazioni contrastanti tra i coinquilini.

che divide la Casa: si trova al centro dell’attenzione di e , scatenando reazioni contrastanti tra i coinquilini. Un duro richiamo di Simona Ventura a Jonas, accusato di aver mancato di rispetto verso Grazia dopo averla zittita in diretta.

Grande Fratello: cosa aspettarsi nella prossima puntata

Con Bena eliminato e tre nuovi concorrenti in nomination, l’atmosfera nella Casa è sempre più tesa.

Il pubblico ora dovrà scegliere chi salvare tra Benedetta, Matteo e Rasha, in vista della prossima puntata del Grande Fratello.