La puntata del 20 ottobre 2025 del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura e in onda su Canale 5, ha regalato forti emozioni, colpi di scena e un’eliminazione inaspettata. A dover lasciare definitivamente la Casa è stato Bena, risultato il meno votato nel televoto flash aperto in diretta.
Chi è stato eliminato nella puntata del 20 ottobre del Grande Fratello
Durante la puntata, Simona Ventura ha aperto un televoto flash che ha visto sfidarsi Bena, Mattia, Flaminia e Matteo.
Il pubblico, chiamato a votare in tempo reale, ha decretato l’eliminazione di Bena, che ha ottenuto la percentuale più bassa della serata.
Percentuali televoto del 20 ottobre:
- Matteo – 38,92%
- Mattia – 27,36%
- Flaminia – 21,95%
- Bena – 11,75% ❌
Con appena l’11,75% dei voti, Bena ha dovuto lasciare definitivamente la Casa del Grande Fratello.
I concorrenti in nomination
Come di consueto, nella parte finale della puntata è arrivato il momento delle nomination.
Questa settimana i concorrenti finiti al televoto sono:
- Benedetta
- Matteo
- Rasha
A decretare i nominati sono stati gli stessi inquilini: Giulia e Omer, immuni, hanno votato dal confessionale, mentre gli altri hanno espresso la loro preferenza in salotto, davanti a tutti.
Cosa è successo nella puntata del 20 ottobre
La puntata del 20 ottobre è stata ricca di momenti emozionanti e tensioni. Tra i momenti più significativi:
- Il ritorno in studio di Sonia Bruganelli, opinionista storica del reality, tornata eccezionalmente per una serata speciale. Come sempre, non ha risparmiato critiche pungenti nei confronti dei concorrenti.
- Il rientro di Anita Mazzotta nella Casa, dopo la tragica perdita della madre, annunciata con un messaggio sui social.
- Un nuovo triangolo amoroso che divide la Casa: Rasha si trova al centro dell’attenzione di Omer e Francesco Rana, scatenando reazioni contrastanti tra i coinquilini.
- Un duro richiamo di Simona Ventura a Jonas, accusato di aver mancato di rispetto verso Grazia dopo averla zittita in diretta.
Grande Fratello: cosa aspettarsi nella prossima puntata
Con Bena eliminato e tre nuovi concorrenti in nomination, l’atmosfera nella Casa è sempre più tesa.
Il pubblico ora dovrà scegliere chi salvare tra Benedetta, Matteo e Rasha, in vista della prossima puntata del Grande Fratello.