Ivana Castorina, concorrente del Grande Fratello 2025, ha fatto il suo coming out, raccontando apertamente di essere una donna transgender. Durante il reality, la gieffina siciliana ha condiviso con il pubblico il percorso della sua transizione, le difficoltà vissute e le reazioni dei suoi familiari più stretti.

Il coming out in Casa e le prime reazioni

Parlando con Grazia e Giulia, Ivana ha spiegato: “Non tutte le mie amiche e i miei colleghi sanno del mio passato, e per questo sono un po’ preoccupata su come potrebbero reagire”.

Nella quarta puntata del programma andata in onda ieri, lunedì 20 ottobre, Simona Ventura ha affrontato la questione in diretta, portando alla luce dettagli della vita privata di Ivana e facendo conoscere a tutti la sua storia.

La reazione del fratello: una scoperta tardiva

Un momento molto intenso riguarda la confessione a suo fratello. Ivana ha raccontato:“Quando mi hanno detto che sarei entrata qua l’ho detto a mio fratello del mio passato ed è rimasto sotto choc. Gliel’ho detto pochi giorni prima di venire. Mi ha detto che avrebbe dovuto metabolizzare perché lui non lo sapeva e non se ne era mai accorto, mi ha conosciuta come sua sorella”.

Ivana ha aggiunto che, pur avendo subito interventi di chirurgia estetica come la limatura della gobbetta nel naso e la rifinitura del seno, non ha mai cambiato i suoi connotati principali, mantenendo quindi la sua identità visiva.

Il percorso chirurgico e le difficoltà mediche

Raccontando della sua transizione, Ivana ha descritto l’esperienza dell’operazione chirurgica a Trieste: “Quando sono andata a Trieste a operarmi sarei dovuta restare sei giorni ricoverata, ma ci sono rimasta un mese perché la febbre non mi passava. Un intervento durato nove ore devastante, non ricordo quasi niente. Avevo la febbre e non passava, ogni giorno entrava in stanza un medico che mi metteva le dita dentro per capire se era andato tutto ok. Non riuscivo a camminare, svenivo. Sono tornata a Catania dopo un mese in aereo ma in sedia a rotelle”.

L’operazione è avvenuta quando Ivana aveva 19 anni, mentre il fratello aveva solo 3 anni, spiegando perché lui abbia saputo della transizione solo molto tempo dopo.

La vita sentimentale e il coming out con il marito

Ivana ha raccontato anche della sua vita sentimentale: “Non dico subito agli uomini che frequento di essere transgender. Al mio attuale marito l’ho detto solo un mese dopo. Quando ho fatto coming out con lui, l’ho fatto quasi per allontanarlo, ma lui mi ha detto: ‘Io ho conosciuto lo scorso 15 agosto una donna meravigliosa, e per me quella donna sei tu’”.